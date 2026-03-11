Bolat ve Forissier'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier ile yaptığı görüşmede AB'nin "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağını ele aldıklarını belirterek, taslaktaki "AB menşei" şartının Gümrük Birliği kapsamında Türkiye'yi de kapsayacak şekilde teyit edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Sayın Nicolas Forissier ile bugün verimli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Fransız Bakan Sayın Nicolas Forissier ile 17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da başarıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Fransa JETCO VIII. Dönem Toplantısı ve beraberinde gerçekleştirdiğimiz İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısının sonuçlarını etraflıca değerlendirdik. Sayın Forissier ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, döngüsel ve dijital ekonomi, iş insanlarımızın vize ve çalışma izni temin süreçlerinin kolaylaştırılması gibi AB konularında mevcut iş birliğimizin daha da geliştirilmesi gibi önem arz eden konu başlıklarını görüştük."

Bu kapsamda Sayın Forissier'e, AB'nin 'Sanayi Hızlandırma Yasası' taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi aktardık; AB ile yürüttüğümüz yapıcı diyalog sonucunda taslak düzenlemede 'AB menşei' şartının Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yasal zeminin teyit edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade ettik. Sayın Forissier'e ayrıca, Türkiye'nin AB otomotiv değer zinciri içindeki güçlü entegrasyonu ve tamamlayıcı rolü dikkate alınarak, otomotiv sektörü bakımından taslaktaki uygulamaya ilişkin belirsizliklerin giderilmesine yönelik beklentilerimizi dile getirdik.

Fransız Bakan Sayın Forissier ile Türkiye–Fransa ekonomik ortaklığını 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye taşıma konusunda karşılıklı mutabakata vardık. AB'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa, Türkiye'nin AB içerisinde hem ihracat hem de ithalat açısından en önemli partnerlerinden biri konumundadır. Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 24 milyar dolara ulaştığını ve Fransa'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 8 milyar doları aştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."