Bolat ve Forissier Ekonomik İlişkileri Geliştirdi - Son Dakika
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Bolat ve Forissier Ekonomik İlişkileri Geliştirdi

02.06.2026 22:02
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Ticaret Bakanı Bolat, Paris'te Fransa ile ekonomik ilişkileri ve iş birliğini değerlendirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Paris'te Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri, yatırımlar, ticaret, lojistik, savunma sanayii ve Türkiye-AB ekonomik gündemi ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Paris'te Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile yeniden bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Paris'te, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Sayın Nicolas Forissier ile yeniden bir araya geldik. Şubat ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Fransa VIII. Dönem JETCO Toplantısı sonrasında ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiğimiz görüşmemizde; ticaret, yatırımlar, enerji, ulaştırma ve lojistik, müteahhitlik, savunma sanayii, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde iş birliği alanlarında önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma başlıklarını ele aldık. Sayın Forissier ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması ile Avrupa Birliği gündeminde yer alan 'Sanayi Hızlandırma Yasası' taslağı başta olmak üzere, Türkiye-AB ekonomik ilişkileri kapsamında öne çıkan önemli ticari konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk."

Bu kapsamda, Avrupa sanayisi ve tedarik zincirleriyle derin entegrasyona sahip, AB Gümrük Birliği'nin önemli bir ortağı olan Türkiye'nin rolünün, AB'nin gündemindeki Sanayi Hızlandırma Yasası'nda kapsayıcı bir anlayışla değerlendirilmesinin önemine ilişkin görüşlerimizi muhataplarımıza aktardık. Türkiye ile Fransa arasındaki köklü ekonomik ortaklığın, iş dünyalarımız arasındaki güçlü iş birliği sayesinde, her geçen gün daha da ileriye taşınmasından memnuniyet duyuyoruz. Sayın Forissier ile İstanbul'da ortaya koyduğumuz ortak iradeyi Paris'te bir kez daha teyit ederek, ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde geliştirmeyi sürdürme hususunda mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bolat ve Forissier Ekonomik İlişkileri Geliştirdi - Son Dakika

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