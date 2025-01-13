Bölge Ülkelerinden Suriye'ye İnsani Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bölge Ülkelerinden Suriye'ye İnsani Yardım

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan, Suriye'ye insani yardım malzemesi taşıyan uçaklar gönderdi.

13.01.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ait insani yardım malzemesi taşıyan uçakların Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 37 ton gıda malzemesinin bulunduğu insani yardımı taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak Uluslararası Şam Havalimanı'na vardı." ifadelerine yer verildi.

Bunun insani yardım taşımak amacıyla Katar'dan Suriye'ye kurulan hava köprüsü kapsamında gönderilen 10'uncu uçak olduğu ifade edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde ise Kuveyt'ten Suriye'ye kurulan hava köprüsü kapsamında 33 tonluk yardım ve tıbbi malzeme taşıyan 2'nci uçağın Uluslararası Şam Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Bunun Kuveyt Sağlık Bakanlığı ve Kuveyt Kızılay Derneği tarafından diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde "Kuveyt Yanınızda" kampanyası kapsamında organize edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre de Suudi Arabistan'ın Suriye halkına yardım etmek amacıyla başlattığı hava köprüsü kapsamında 10. yardım uçağı başkent Şam'a ulaştı.

Haberde, Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından yürütülen yardım çalışma kapsamında Uluslararası Şam Havalimanı'na inen uçağın gıda, barınma ve tıbbi yardım malzemesi yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güncel, Sağlık, Suriye, Kuveyt, Katar, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölge Ülkelerinden Suriye'ye İnsani Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bölge Ülkelerinden Suriye'ye İnsani Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.