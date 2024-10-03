Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı Gerçekleşti

Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğinde "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi.
Enstitünün konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, iklim değişikliği, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri konuları ele alındı.
Enstitü müdürü Mustafa Nevzat Zayim, çalıştayla amaçlarının bölgesel tarımın sorunlarını paydaşların kendi ağzından dinlemek ve problem çözümü noktasına varmak olduğunu belirtti.
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