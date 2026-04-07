Bölgesel Ünilig Futsal Şampiyonası Kilis\'te Başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Ünilig Futsal Şampiyonası başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen şampiyonada, farklı üniversitelerden kadın ve erkek futsal takımları Kilis'te bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, Merkez Kampüsü Spor Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zekeriya Akman, organizasyonun gençleri spor aracılığıyla bir araya getirdiğini, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın, sporun yanı sıra şehirler arası kültürel etkileşime katkı sağladığı ve Kilis'in sosyal hayatına hareketlilik kazandırdığı belirtildi.

10 Nisan'a kadar devam edecek şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.