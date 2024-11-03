Bolivya'da Askeri Kışla Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bolivya'da Askeri Kışla Ele Geçirildi

Cochabamba'da silahlı grup, 200'ü aşkın askeri rehin aldı ve kışlayı terk etmeye çağrıldı.

03.11.2024 12:46
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Bolivya'nın Cochabamba kenti yakınlarındaki kışlanın, silahlı bir grup tarafından ele geçirildiği ve 200'ü aşkın askerin rehin alındığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, Bolivya ordusundan yapılan açıklamada, silahlı grubun, birçok silah ve mühimmata da el koyduğu bildirildi.

Açıklamada, silahlı grup, Cochabamba yakınlarındaki kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmeye çağrılırken, aksi taktirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı olayda rehin alınan askeri personel sayısının 200'ün üzerinde olduğunu kaydederken, Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu ileri sürdü.

Önceki gün de 3 ayrı kışla silahlı gruplar tarafından saldırıya uğramış ve birçok asker rehin alınmıştı.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadesini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında, ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Evo Morales, Güvenlik, Politika, Bolivya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da Askeri Kışla Ele Geçirildi - Son Dakika

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