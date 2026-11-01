Bolivya'da El Nino'nun kuraklık ve sel riskine karşı acil durum kararnamesi imzalandı - Son Dakika
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Bolivya'da El Nino'nun kuraklık ve sel riskine karşı acil durum kararnamesi imzalandı

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Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, El Nino'nun kuraklık ve sel riskine karşı ulusal acil durum kararnamesini imzaladığını açıkladı. Paz kuraklığın ülkenin çeşitli bölgelerini şimdiden etkilediğini belirterek tüm kurumları, valilikleri ve belediyeleri koordineli çalışmaya çağırdı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, El Nino hava olayının ülkede şiddetli kuraklığa ve sellere yol açabileceği yönündeki tahminler üzerine ulusal acil durum kararnamesini imzaladığını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Paz, halka hitaben yaptığı açıklamada, önceki yönetimlerden farklı olarak hükümetinin iklim olayının etkilerini önceden öngörerek harekete geçme kararı aldığını belirtti.

Paz, "El Nino fenomeni nedeniyle ulusal acil durum kararnamesini imzaladım. Bu çevresel olayın etkilerinin ortaya çıkmasını beklediğimiz önceki yıllardan farklı olarak, bu fenomenle mücadele etmek amacıyla uluslararası işbirliği ve ulusal çabalarla ekonomik ve insani kaynakları bir araya getirme kararı aldık." dedi.

Özellikle yağış eksikliğinin ve bunun ardından yaşanabilecek sellerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Paz, acil durumlarla mücadele için tüm kurumları, valilikleri ve belediyeleri koordineli şekilde çalışmaya çağırdı.

Paz, kuraklığın ülkenin çeşitli bölgelerini şimdiden etkilediğini belirterek hükümetin hem kuraklığın hem de muhtemel sellerin yol açacağı sonuçları en aza indirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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