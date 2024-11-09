Bolivya'da Mecliste Domatesli Protesto - Son Dakika
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Bolivya'da Mecliste Domatesli Protesto

Evo Morales yanlıları, Başkan Yardımcısı Choquehuanca'nın konuşmasını domates atarak engelledi.

09.11.2024 07:16
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales yanlısı milletvekilleri, Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'nın meclis kürsüsündeki konuşmasını domates atarak engellemeye çalıştı.

Morales yanlısı Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üyesi bir grup milletvekili, Choquehuanca mecliste kürsüye çıktığında domates attı. Bunun üzerine Choquehuanca konuşmasını yapamadan meclisten ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada Morales destekçileri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada Morales yanlılarının mecliste "vandalizm" eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Arce, "(Morales'i kastederek) Evismo, bu eylemleriyle bir kez daha diyalog iradesine sahip olmadığını ülkemize gösterdi. Bugün yaşananlar, Bolivya halkının hissiyatını temsil etmiyor." dedi.

"Ekonomiyi düzeltme sözü vermişti ama kötüleştirdi"

Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arce'yi vatana ihanet etmekle suçlayarak, "Ekonomiyi düzeltme sözü vermişti ama kötüleştirdi, kurumsallığa saygı taahhüdünde bulunmuştu ama yıkıma yol açtı, şeffaflık vadetmişti ama yolsuzluk yaptı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Morales, hükümeti kendileriyle diyaloğa ikna etmek amacıyla 6 gün önce başlattığı açlık grevini sonlandırdığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gün boyunca otoyolları trafiğe kapatmıştı.

Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Evo Morales, Güvenlik, Politika, Bolivya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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