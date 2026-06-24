Bolivya'da OHAL ile Barikatlar Kaldırıldı

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, 1,5 aydan uzun süredir devam eden yol kapatma eylemlerinde kurulan barikatların, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Yönetimsel başkent La Paz'da konuşan Paz, 20 Haziran'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) ardından güvenlik güçlerinin ülkede kamu düzenini yeniden sağladığını belirtti.

Yaklaşık 1,5 ay süren yol kapatma eylemlerinde kurulan barikatların tamamen kaldırıldığını ifade eden Paz, ülkenin bu tür krizleri geride bırakması gerektiğini vurgulayarak, tüm Bolivyalıların kalkınmadan pay aldığı bir ülke inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

OHAL'in bir süre daha devam edeceğini aktaran Paz, "Düzene sokulması gereken daha çok şey var. Bolivya düzene girmek zorunda, çünkü son 50 günde yaşananların bir daha tekrarlanması kabul edilemez. Bu olağanüstü hal, ülkeyi düzene sokmamızı sağlayan yasal araçtır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan şoför Cristian Molina, "Otogarımızın yeniden operasyonel olarak hizmete girdiğini sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda tüm yollarımız ulaşıma açık durumda. Aynı şekilde seferlerimiz de normal seyrinde devam ediyor." diye konuştu.

Bolivya'daki protestolar

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 26 Mayıs'ta 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'taki açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.