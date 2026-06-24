Bolivya'da OHAL ile Barikatlar Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolivya'da OHAL ile Barikatlar Kaldırıldı

24.06.2026 06:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Başkanı Paz, 1,5 aydır süren yol kapatma eylemlerinin sona erdiğini açıkladı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, 1,5 aydan uzun süredir devam eden yol kapatma eylemlerinde kurulan barikatların, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Yönetimsel başkent La Paz'da konuşan Paz, 20 Haziran'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) ardından güvenlik güçlerinin ülkede kamu düzenini yeniden sağladığını belirtti.

Yaklaşık 1,5 ay süren yol kapatma eylemlerinde kurulan barikatların tamamen kaldırıldığını ifade eden Paz, ülkenin bu tür krizleri geride bırakması gerektiğini vurgulayarak, tüm Bolivyalıların kalkınmadan pay aldığı bir ülke inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

OHAL'in bir süre daha devam edeceğini aktaran Paz, "Düzene sokulması gereken daha çok şey var. Bolivya düzene girmek zorunda, çünkü son 50 günde yaşananların bir daha tekrarlanması kabul edilemez. Bu olağanüstü hal, ülkeyi düzene sokmamızı sağlayan yasal araçtır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan şoför Cristian Molina, "Otogarımızın yeniden operasyonel olarak hizmete girdiğini sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda tüm yollarımız ulaşıma açık durumda. Aynı şekilde seferlerimiz de normal seyrinde devam ediyor." diye konuştu.

Bolivya'daki protestolar

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 26 Mayıs'ta 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'taki açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Bolivya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da OHAL ile Barikatlar Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

03:54
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
01:55
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
01:08
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
00:51
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
00:51
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 07:06:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Bolivya'da OHAL ile Barikatlar Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.