Bolivya'da OHAL ve Protestolar - Son Dakika
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Bolivya'da OHAL ve Protestolar

21.06.2026 07:07
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Bolivya'da OHAL ilan edildi, güvenlik güçleri protestocuların barikatlarını kaldırmaya başladı.

Bolivya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından güvenlik güçleri, hükümet karşıtı protestocuların kapattığı otoyollardaki barikatları kaldırmaya başladı.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın dün ilan ettiği OHAL'in ardından güvenlik güçleri, haftalardır protestocular tarafından kapatılan La Paz-El Alto otoyolunu yeniden ulaşıma açmak için barikatları kaldırıyor.

İçişleri Bakanı Jerjes Justiniano, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin otoyollarda öncelikle temizlik çalışması yürüttüğünü belirterek, bazı noktalarda protestocuların çekildiğini ve geriye yalnızca "hayalet barikatlar" olarak nitelendirdiği taş ve toprak yığınlarının kaldığını ifade etti.

Eylemlerden en çok halkın zarar gördüğünü vurgulayan Justiniano, "Bu durumun asıl kazananı, işsiz kalmaya, seyahat edememeye ve normal yaşam hakkının kısıtlanmasına katlanan halktır." değerlendirmesinde bulundu.

Olay yerinde, protestocular tarafından ateşe verilen resmi bir aracın enkazı ile öfkeli kalabalığın tahrip ettiği polis karakolu, sağlık kontrol noktası ve gişelerin kalıntıları dikkat çekti.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan esnaf Cruce Ventilla ise yolların yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yolların açılmasını çok doğru buluyorum. Sonunda huzur içinde çalışabileceğiz. Artık daha rahat olacağız çünkü çalışmak istediği halde mağdur olan çok fazla insan var." dedi.

Haftalar süren abluka nedeniyle bazı bölgelerde gıda, yakıt ve tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanırken, en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, protestoların ekonomide yaklaşık 3 milyar dolarlık kayba yol açtığını bildirdi.

Devlet Başkanı Paz, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkenin yollarını açmak amacıyla OHAL uygulanması için gerekenleri yaptım." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolivya'da OHAL ve Protestolar - Son Dakika

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