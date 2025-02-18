Bolivya'da Otobüs Kazası: 31 Ölü

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LA PAZ, 18 Şubat (Xinhua) -- Bolivya'nın batısında bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Potosi'deki bölge polis komutanlığı sözcüsü Albay Limbert Choque yerel medyaya verdiği demeçte, "Olayda 31 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Polisin ilk belirlemelerine göre pazartesi günü Potosi ve Oruro eyaletlerini birbirine bağlayan karayolunda seyir halinde olan otobüs, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 800 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlandı.

Choque, kazanın meydana geldiği yoldaki keskin viraj ve dik yamaçların kaza riskini artırdığını söyledi.

Yaralılardan 4'ünün çocuk olduğu ve 2'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü, diğer 11 yaralının ise yetişkin olduğu ve 2'sinin ağır yaralanma nedeniyle ameliyata alındığı bildirildi.