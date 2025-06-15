Bolivya ve Küba, İsrail'in Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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Bolivya ve Küba, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

15.06.2025 09:20
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Bolivya ve Küba liderleri, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını kınayarak dayanışma mesajı verdi.

Bolivya ve Küba devlet başkanları, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X sosyal medya platformundan, İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Arce, "Bolivya Çokuluslu Devleti olarak, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Başkent Tahran'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıda nükleer programla bağlantılı iki bilim insanının yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de yaşamını yitirdiği bildirildi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarını "provokasyon" olarak değerlendiren Arce, "Bu saldırı, İran'a yönelik bir provokasyondur ve bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratma riski taşımaktadır. Kardeş İran halkı ve hükümetine derin dayanışmamızı ifade ediyor ve sükunetin bir an önce yeniden sağlanmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Barbarlığın durdurulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için çağrıda bulunuyoruz"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de X'teki açıklamasında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "en şiddetli" şekilde kınadı.

Canel, "İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılarını, Orta Doğu'da gerilimi sorumsuzca tırmandırarak uluslararası ve bölgesel barış ile güvenliği öngörülemeyen sonuçlarla tehlikeye attığı için en güçlü şekilde kınıyoruz. Barbarlığın durdurulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolivya ve Küba, İsrail'in Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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