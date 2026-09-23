Bolu Abant gişelerinde jandarma, bir araçta 650 kg bozuk midye ele geçirdi - Son Dakika
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Bolu Abant gişelerinde jandarma, bir araçta 650 kg bozuk midye ele geçirdi

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Bolu Abant gişelerinde jandarma, bir araçta 650 kg bozuk midye ele geçirdi
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Bolu'da Abant Otoyol Gişeleri'ndeki denetimde bir araçta 18 kova içinde 650 kilogram menşei belirsiz ve bozulmuş midye ele geçirildi. Nakil belgesiz ve hijyenden uzak taşınan midyeler imha edilirken 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bolu'da 650 kilogram bozuk midye ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Abant Otoyol Gişeleri'nde yapılan denetimde bir araçta, 18 kova içerisinde 650 kilogram menşei belirsiz ve bozulmuş midye ele geçirildi.

Nakil belgesiz ve hijyenden uzak koşullarda taşınan ürünler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gözetiminde imha edildi.

Olayla ilgili 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
JandarmaGüvenlikSağlıkGüncelAbantBoluSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Abant gişelerinde jandarma, bir araçta 650 kg bozuk midye ele geçirdi - Son Dakika
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