Bolu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bazı birim müdürleri jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde gözaltına alındı. Bazı belediye birim müdürlerinin de gözaltına alındığı bildirilirken, jandarma ekipleri tarafından Özcan'ın evinde arama yapıldı.