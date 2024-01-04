Bolu Belediyesi tarafından yapılan Solmaz Ana Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası hizmete açıldı

Bolu Belediyesinin yapımını tamamladığı "Solmaz Ana Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerini gidermek için hayata geçirilen hayır çarşısı ve gıda bankası İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın vefat eden eşi Solmaz Baysal'ın adı ile hizmete girdi.

Aktaş Mahallesi'ndeki tesisin önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Tanju Özcan, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşma yapan Özcan, hayır çarşısı ve gıda bankasının içeriği ve kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Hayır çarşının içinde oyuncaklar, ev eşyaları, beyaz eşyalar, ve kıyafetlerin yanı sıra hayırseverler tarafından bağışlanan çok sayıda malzeme olduğunu anlatan Özcan, gıda bankasında ise kuru gıdalar, konserveler ve bozulmayacak yiyeceklerin olduğunu dile getirdi.

Dua edilmesinin ardından açılışı yapılan tesisi gezen katılımcılara yemek ikram edildi.