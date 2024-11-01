Bolu\'da 10 Hükümlü Yakalandı

Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, geçen ay aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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