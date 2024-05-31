Bolu'da 150 arıcıya damızlık ana arı desteği verildi - Son Dakika
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Bolu'da 150 arıcıya damızlık ana arı desteği verildi

Bolu\'da 150 arıcıya damızlık ana arı desteği verildi

Bolu'da düzenlenen törende 150 arıcıya damızlık ana arı desteği sağlandı. Vali Erkan Kılıç, bölgeye uygun ve verimli bal üretimi yapabilen arıların önemine vurgu yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı.

31.05.2024 14:28
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Bolu'da 150 arıcıya damızlık ana arı desteği verildi.

İl Özel İdaresinde düzenlenen törende konuşan Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun doğasıyla övünülen ve gurur duyulan bir coğrafyada yer aldığını belirterek, kentte yetiştirilen arılardan, verimli bal üretimi beklendiğini söyledi.

Damızlık arının önemine değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Gezginci arıcılık modelinin artmasıyla, bölgelerdeki arılarda bir melezleşme meydana geldi. Üretim de azaldı. Dolayısıyla bizim bölgeye uygun, bal üretimi fazla arıları devreye sokmamız gerekiyor. Bunun için damızlık ana arı üretimi son derece önemli. Bölgeye uyum sağlayan dayanıklı bal üretimine dönmemiz gerekiyor."

Daha sonra İl Özel İdaresinin desteğiyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında 150 arıcıya, damızlık ana arı dağıtıldı.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan da katıldı.

Kaynak: AA

Bolu, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 150 arıcıya damızlık ana arı desteği verildi - Son Dakika

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