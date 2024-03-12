Bolu'da hırsızlıktan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile dolandırıcılıktan aranan eşi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıktan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. (27) ve dolandırıcılıktan hakkında yakalama kararı olan karısı B.A'nın (31) Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çift, polisin çalışmasının ardından düzenlediği operasyonla saklandıkları evde yakalandı.
P.A. ile B.A. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da 20 yıl hapis cezası bulunan hırsız ve dolandırıcılık suçlusu çift yakalandı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya geçidinden geçen bir kadına çarpan otomobil, kadını havaya fırlatarak metrelerce ileriye düşürdü. Kadının yanındaki oğlu ise kıl payı kurtuldu.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gerçekleştirildi. Programa, ilçe yöneticileri ve Şalpazarılılar da katıldı. Ayrıca, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle Mehmet Akif Ersoy anısına fidan ve çiçek dikildi.
AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'de yapılması planlanan ücretsiz spor kurslarını açıkladı. Yılda 10 bin çocuk ve 10 bin kadına spor yapma fırsatı tanınacak.
Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Toplamda 10 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının yer aldığı müsabakalarda, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan okullar belirlendi.
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen programda, Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşuldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Program, sinevizyon gösterisi ve panel ile devam etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa Milletvekillerinin de katılımıyla depremzedelerle birlikte iftar yaparak Ramazan Ayı'nı kutladı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran'da av yasağı uygulanıyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan avcılar da yasak sezon yaklaşırken hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkçıların bazıları göldeki ağları ile avda kullandığı malzemelerini şimdiden toplayarak kıyıya kadar getirdi. Toplanan malzemeler çuvallara konularak balıkçıların evlerine götürüldü.
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