Bolu'da 69 yaşındaki kadın balkonunda ölü bulundu
Bolu'da 69 yaşındaki Hayriye C, evinin balkonunda ölü bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi.
Bolu'da kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü bulundu.
Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hayriye C'ye (69) ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖLÜM NEDENİNİ YAPILACAK OLAN OTOPSİ BELİRLEYECEK
Kapının açılmaması üzerine merdivenli itfaiye aracı yardımıyla balkondan içeri girmek isteyen ekipler, Hayriye C'yi balkonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayriye C'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
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