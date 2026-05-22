Bolu'da 9.700 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Bolu'da düzenlenen operasyonda 9 bin 700 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışmalar sürüyor.
15 Mayıs'ta gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, yurda yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 9 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
