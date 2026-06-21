Bolu'da Abant Gölü'ne 100 bin yavru Abant alası salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" Projesi yürütüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Abant Alabalık Üretim İstasyonunda yetiştirilen 100 bin yavru Abant alasının, doğal stokların desteklenmesi ve endemik türün korunması amacıyla göle salındığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın gölün biyolojik çeşitliliğinin korunması ile Abant alasının doğal yaşam alanında sürdürülebilir şekilde varlığını devam ettirebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, istasyonda üretilen toplam 757 bin 500 Abant alası ve kırmızı benekli alabalık yavrusunun çeşitli su kaynaklarına bırakıldığı belirtilerek, 2026 yılı üretim ve balıklandırma hedefinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Programa Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Devlet Su İşleri 53. Şube Müdürü Güven Kabadayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Metin Yetim ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı ifade edilen açıklamada, heyetin daha sonra Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı aktarıldı.