Bolu'da Antik Stadion Işıklandırıldı - Son Dakika
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Bolu'da Antik Stadion Işıklandırıldı

Bolu Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait Antik Stadion, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemelerle aydınlatılarak gece misafirlerini ağırlamaya başladı.

25.12.2024 20:57  Güncelleme: 20:59
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ANTİK STADİON IŞIKLANDIRILDI

Bolu'da, Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait Antik Stadion'da Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından son düzenleme çalışmaları da yapıldı. Bu kapsamda tarihi alan ışıklandırıldı. Aydınlatılan Bolu Antik Stadion'u, gece de misafirlerini ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Antik Stadion Işıklandırıldı - Son Dakika

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