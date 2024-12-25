Bolu'da Antik Stadion Işıklandırıldı

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ANTİK STADİON IŞIKLANDIRILDI

Bolu'da, Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait Antik Stadion'da Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından son düzenleme çalışmaları da yapıldı. Bu kapsamda tarihi alan ışıklandırıldı. Aydınlatılan Bolu Antik Stadion'u, gece de misafirlerini ağırlayacak.