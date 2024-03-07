Bolu\'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı Vali Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, asayiş ve güvenlik raporları hakkında bilgi verdi.
Geçen yıl meydana gelen 12 bin 334 asayiş olayının yüzde 97'sinin aydınlatıldığını aktaran Kılıç, bu yılın ilk iki ayında ise 2 bin 333 asayiş olayının gerçekleştiğini kaydetti.
Aile içi şiddetle mücadele konusuna değinen Kılıç, "2024 yılının ilk iki ayında 124 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 6'sında koruyucu tedbir kararı verilmiştir. Önleyici tedbir kapsamında da 103 karar verilmiştir. 2023 ve 2024 yıllarında şiddete maruz kalıp ölen kadın ilimizde bulunmamaktadır. Ayrıca il genelinde 12 bin 576 kişi KADES uygulamasını telefonlarına yüklemiştir." bilgisini paylaştı.
Kılıç, uyuşturucunun da önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, ocak-şubat döneminde düzenlenen 86 operasyonda yakalanan 125 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını bildirdi.
"Terör örgütlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor"
Bolu'da terör örgütlerine geçit vermemek adına yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:
"2024 yılının ilk iki ayında 11 şahsa adli, 10 şahsa da idari olmak üzere 21 şahsa DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütleri kapsamında işlem yapılmıştır. Mali, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 39 operasyon gerçekleştirilmiş, 48 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 6 tabanca, 570 paket sigara, 5 milyon 310 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 90 fişek ele geçirilmiştir."
Kılıç, göçmen kaçakçılığıyla da mücadele ettiklerini belirterek, bu yıl düzenlenen 6 operasyonda 6 organizatörün yakalandığını, 17 düzensiz göçmenden 14'ünün sınır dışı edildiğini, diğerleriyle ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.
Bu yıl gerçekleşen 123 trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını aktaran Kılıç, sürücülerin ve okul servislerinin sık sık denetlendiğini kaydetti.
Yerel seçimlere yönelik tüm tedbirlerin alındığını da bildiren Kılıç, sürecin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı da toplantıda hazır bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programıyla, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci Mahmut Güzelgöz, vefatının 36. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda anıldı. Programa, Güzelgöz'ün ailesi, konservatuar sanatçıları ve sevenleri katıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik sosyal etkinlik düzenlendi. Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, öğrencilerle sohbet edildi ve okul idarecileri tebrik edildi. Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol, bu tür etkinliklerin her ay düzenlendiğini belirtti.
Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, hastane binası içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aliye Göker'i evinde ziyaret ettikten sonra konutunda ağırladı. Vali Çiftçi, Göker'i eşiyle birlikte ziyaret ederek gülümseten diyaloglar yaşadı. Yaşlı kadını konutunda ağırlama teklif eden Vali Çiftçi, Göker'i evine geri bıraktı. Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiftçi, hoş sohbetinemenin dualarından nasiplendiklerini belirtti.
Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son 2 ayda Ardahan'da terör propagandası yapan 7 kişinin yakalandığı ve 10 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca, bir organizatör tutuklandı. Valilik, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?