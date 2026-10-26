Bolu'da belediye soruşturmasında Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bolu'da belediye soruşturmasında Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı

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Bolu\'da belediye soruşturmasında Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' soruşturması kapsamında Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adresleri ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı.

BOLU Belediyesi'ne yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Zimmet' soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA
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