Bolu\'da çamura saplanan 2 inek iş makinesiyle kurtarıldı

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çamurda mahsur kalan ve iş makinesiyle kurtarılan 2 inek sahibine teslim edildi.

Anadolu Otoyolu Dörtdivan Dinlenme Tesisleri mevkisinde çamura saplanan 2 ineği fark eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa ve Dörtdivan İlçe Özel İdaresi ile Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtarılan hayvanlar, daha sonra sahibine teslim edildi.