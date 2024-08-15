Bolu'da Çevreyi Kirleten Firmaya 1 Milyon 160 Bin Lira Cezası

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Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 1 milyon 160 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi için denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Doğancı köyü mevkisindeki bir patates fabrikasından çıkan atık suyun arıtılmadan dereye akıtıldığı belirlendi.

Firmaya 1 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.