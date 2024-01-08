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Bolu'da ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ö.Ö. yönetimindeki cip ile A.A'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bolu\'da ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
08.01.2024 - 22:35,
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Bolu'da ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda seyreden Ö.Ö. yönetimindeki 14 DV 800 plakalı cip ile A.A'nın kullandığı 06 MCD 33 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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