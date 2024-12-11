Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda seyreden M.A.E. idaresindeki 14 EV 311 plakalı kamyonet, elektrikli motosikletiyle yolun karşısına geçen Esma Kaba'ya (40) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kaba, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.A.E. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Elektrikli Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?