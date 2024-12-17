Bolu'da Garajda Yangın: 8 Apartman Sakini Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bolu'da Garajda Yangın: 8 Apartman Sakini Tahliye Edildi

Bolu\'da Garajda Yangın: 8 Apartman Sakini Tahliye Edildi

Bolu'da bir binanın garajında çıkan yangın nedeniyle 8 apartman sakini itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın, 14 AB 547 plakalı cip ve 14 ACJ 042 plakalı minibüste başladı ve yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşandı.

17.12.2024 21:13  Güncelleme: 21:15
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BOLU'da bir binanın garajında bulunan minibüs ile cip alev alırken, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan 8 apartman sakini itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın altında bulunan garajdan duman çıktığını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Garajda, Aysel Yuca'ya ait 14 AB 547 plakalı cip ile yanında bulunan Mustafa Kurt'a ait 14 ACJ 042 plakalı minibüste başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında apartmanı saran yoğun duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Yangında 2 araçta da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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