Bolu'da sis etkili oluyor
BOLU - Bolu'da etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Bolu'da D-100 kara yolunda sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Çaydurt mevkisinden Yumrukaya'ya kadar D-100 kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Polis ekipleri ve ışıklı tabelalar ile sürücüler takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü - Son Dakika
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