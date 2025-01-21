Bolu\'da Grand Kartal Otel\'de Yangın Çıktı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Otel alevlere teslim olurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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