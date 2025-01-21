Bolu'da Grand Kartal Otel'de Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bolu'da Grand Kartal Otel'de Yangın Çıktı

Bolu\'da Grand Kartal Otel\'de Yangın Çıktı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

21.01.2025 06:27  Güncelleme: 07:20
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Otel alevlere teslim olurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Grand Kartal Otel'de Yangın Çıktı - Son Dakika

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