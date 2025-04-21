Bolu'da İçme Suyu Zehirlenmesi Davası

Bolu'nun Yuva köyünde 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişinin etkilendiği içme suyundan kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olayda hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in ve sanıkların avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrak ve raporların tamamlanmasının beklenmesini kararlaştırarak, duruşmayı temmuz ayına erteledi.

Olay

Yuva köyünde Temmuz 2022'de Kurban Bayramı'nın ardından içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, Eyüp Ertem yaşamını yitirmiş, 147 kişi taburcu edilmişti.

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom tanısı konulmuştu.

Eyüp Ertem'in şebeke suyunda tespit edilen "koli basili" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyona bağlı yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Bolu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler B.K. ve F.İ. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.