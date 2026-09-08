Bolu'da inşaat ve yol kenarındaki kavgaya polis müdahale etti, iki grup gözaltında - Son Dakika
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Bolu'da inşaat ve yol kenarındaki kavgaya polis müdahale etti, iki grup gözaltında

Bolu\'da inşaat ve yol kenarındaki kavgaya polis müdahale etti, iki grup gözaltında
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Bolu Paşaköy Mahallesi'nde bir inşaatta başlayan kavga, yol kenarında devam etti. Polis merkezi önünde yakınların katılımıyla yeniden alevlenen tekmeli-yumruklu kavgaya polis müdahale etti; taraflar gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

BOLU'da inşaatta başlayıp, yol kenarında devam eden kavgaya karışan iki grup, gözaltına alındı. Tarafların yakınlarının polis merkezi önünde toplanmasıyla yeniden çıkan tekmeli- yumruklu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan iki grup, D-100 kara yolu kenarında yeniden kavgaya tutuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırarak Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü.

Kavgayı duyan tarafların yakınları, Bahçelievler Polis Merkezi önünde toplandı. Burada karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da inşaat ve yol kenarındaki kavgaya polis müdahale etti, iki grup gözaltında - Son Dakika

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