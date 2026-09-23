Bolu'da jandarma, Abant gişelerinde 650 kilo bozuk midyeyi ele geçirip imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da jandarma, Abant gişelerinde 650 kilo bozuk midyeyi ele geçirip imha etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da jandarma, Abant gişelerinde 650 kilo bozuk midyeyi ele geçirip imha etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Abant Otoyol Gişeleri'nde durdurdukları araçta 18 kova içinde 650 kilo bozuk midye ele geçirdi. Nakil belgesi bulunmayan midyeler imha edilirken araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

BOLU'da jandarma ekiplerinin otoyol gişelerinde durdurduğu araçtaki kovalarda 650 kilo bozuk ve nakil belgesi bulunmayan midye ele geçirildi.

Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Abant Otoyol Gişeleri'nde denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramada 18 kova içerisinde yaklaşık 650 kilo midye ele geçirdi. Kontrollerde midyelerin menşeinin belirsiz, bozuk olduğu ve nakil belgesi bulunmadan hijyenik olmayan koşullarda taşındığı belirlendi. Midyeler, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
JandarmaGüvenlikGüncelAbantBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:55:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da jandarma, Abant gişelerinde 650 kilo bozuk midyeyi ele geçirip imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement