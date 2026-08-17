Bolu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı
Gerede'de jandarma, kaçak kazı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süller-Toklar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede kazı yaptıkları belirlenen Ç.Ş, M.Ö, M.Ö, A.Y. ve N.E'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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