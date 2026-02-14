Bolu'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bolu'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Bolu'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
14.02.2026 22:19
Bolu'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında.

BOLU'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karay olu Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kimliği tespit edilemeyen kadına, U.I. yönetimindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı kadının öldüğü belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Bolu'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Bolu'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
