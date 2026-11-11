Bolu\'da kamyonetle otomobil çarpıştı, araçlardaki 4 kişi yaralandı

Bolu'da kamyonetle otomobil çarpıştı, araçlardaki 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da üniversite kampüsü yakınındaki Karaköy mevkisinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu'daki üniversite hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bolu'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Karaköy mevkisinde meydana geldi. C.D. yönetimindeki 35 BEF 638 plakalı kamyonet ile aynı yönde ilerleyen C.M.Ç. idaresindeki 06 CUE 678 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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