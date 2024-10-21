Bolu'da Kar Kalınlığı 15 Santimetre - Son Dakika
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Bolu'da Kar Kalınlığı 15 Santimetre

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Bolu'da 2200 rakımlı Köroğlu Dağları'nda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı, çam ağaçları beyaza büründü.

21.10.2024 15:46
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Bolu'nun yükseklerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

2200 rakımlı zirveden kar manzaraları

BOLU - Bolu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 2200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı çam ağaçlarına beyaz gelinliği giydirdi. Kar yağışının etkili olduğu 2200 rakımlı Köroğlu Dağları'nda karla kaplanan çam ağaçları görsel şölen oluşturdu. Yağan kar nedeniyle zirvede kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesiyle bölgedeki ağaçlar buz tuttu. Öte yandan çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı anlar ise dronla böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA

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