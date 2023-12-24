 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle ilçede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, park halindeki araçlarını bulundukları yerden çıkmakta zorlandı.

Bolu\'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
24.12.2023 - 22:38,  Güncelleme: 22:44
Abone Ol

- Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle ilçede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, park halindeki araçlarını bulundukları yerden çıkmakta zorlandı.

Bolu'nun yüksek rakımlı ilçesi Gerede ilçesinde dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyunca etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İlçenin ara sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçlarını yerinden çıkarmaya çalışan vatandaşlar, kar nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkartmakta zorlandı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan vatandaşlar işyerlerinin önünde kar temizliği yaparken, araçlarıyla işe gidecek olan vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karları temizledi.

İlçede akşam saatlerine kadar kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gerede, Bolu, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement