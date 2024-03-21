Bolu\'da kar yağışı etkili oldu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten Aşık Veysel Şatıroğlu için mesaj

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şimşek, mesajında Aşık Veysel'in Türk halk kültürüne büyük katkılar sağladığını ve aşıklık geleneğini günümüze taşıdığını belirtti. Aşık Veysel'in sevgiyi, kardeşliği ve ölümü anlatan şiirleriyle toplumda büyük etki bıraktığını vurgulayan Şimşek, onun eserlerinin hala tüm dünyada sevgi ve barış izleri bıraktığını ifade etti.