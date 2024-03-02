Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

Bolu\'da Kartalkaya Kayak Merkezi\'nden dönen minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs, Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı. Yol bir süre ulaşıma kapandı.

02.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:47
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, kayak merkezinden dönüş yolunda Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, çalışmaların ardından kontrollü sağlanmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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