Bolu'da Kendisinden Haber Alamayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
İzzet Baysal Mahallesi Soğuksu Sokak'ta yaşayan Yunus Alkan'dan (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenli itfaiye aracıyla balkondan eve giren polis ekipleri, Alkan'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.
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