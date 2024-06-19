Bolu'da Kendisinden Haber Alamayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bolu'da Kendisinden Haber Alamayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Yunus Alkan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Alkan'ı evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

19.06.2024 11:55
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Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İzzet Baysal Mahallesi Soğuksu Sokak'ta yaşayan Yunus Alkan'dan (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Merdivenli itfaiye aracıyla balkondan eve giren polis ekipleri, Alkan'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da Kendisinden Haber Alamayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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