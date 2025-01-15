Bolu'da Kiracıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Bolu'da Kiracıya Silahlı Saldırı

Bolu\'da Kiracıya Silahlı Saldırı

Bolu'da ev sahibi, kiracısını tartışma sonrası silahla yaraladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltında.

15.01.2025 18:00
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Bolu'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını silahla yaraladı.

Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, ev sahibi N.G, oğlu E.G. ve kiracısı M.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu ev sahibi N.G'nin silahını çıkarması üzerine M.Ş. kaçmaya başladı. N.G. peşinden gittiği kiracıya ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği M.Ş. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kiracı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kiracıya Silahlı Saldırı - Son Dakika

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