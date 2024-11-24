Bolu\'da Mahsur Kalan 12 Kişi Kurtarıldı

MAHSUR KALAN 12 KİŞİ KURTARILDI
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğu Ortaköy köyü mevkisindeki Pürenli Yaylası'nda 5 araç içerisinde bulunan 12 kişi yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, iş makinesiyle yolu açmasıyla mahsur kalan 12 kişiyi kurtarıldı.
Hızır İlyas YILDIRIM/ MUDURNU (Bolu),
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