Bolu\'da Masal Odası ile Hayaller Gerçek Oluyor

Bolu'da atıl sınıftan dönüştürülen "Masal Odası", okul öncesi öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştiriyor.

Yeniçağa ilçesindeki Nene Hatun Anaokulu'nda atıl durumdaki bir sınıf, öğrencilerin daha verimli ve eğlenceli ortamda eğitim alabilmesi amacıyla öğretmenler tarafından "Masal Odası"na dönüştürüldü.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu "Seninle Başlasın Topluluğu" üyeleri, sınıfın duvarlarına Türk kültüründe yer alan masal kahramanları ile dünyaca ünlü çocuk edebiyatı karakterlerini resmetti.

Belediye, veliler ve ilçe esnafının destekleriyle hazırlanan oda, eğitim-öğretim yılının başından bu yana hizmet veriyor.

Masal Odası'na gelen çocuklar, şarkılar söyleyerek eğlenirken, öğretmenlerinin okuduğu masal ve hikayeleri canlandırıyor.

Okuldaki 40 öğrencinin yanı sıra ilçede temel seviye eğitim veren okullardaki 300 öğrencinin faydalandığı Masal Odası, öğrencilerin hayal dünyasına dokunarak, sosyal ve dil becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor.

"Amacımız çocukların hayal gücünü desteklemek ve onlara kitap sevgisi kazandırmak"

Okul öncesi öğretmeni Gonca Çağlar, AA muhabirine, projenin, öğrencilerin eğitimi adına daha iyi şeyler yapma düşüncesinden hareketle hayata geçirildiğini söyledi.

Çağlar, Masal Odası oluşturmanın amaçlarından bahsederek, "Masal odamızın amacı, çocukların sosyal ve dil gelişimini sağlamak. Çocukların hayal gücünü desteklemek ve onlara kitap sevgisi kazandırmak. Bu odamız sadece okulumuza hizmet etmiyor, ilçedeki tüm okulların kullanımına yönelik. Diğer okullar da randevu alarak okulumuza geliyor, öğretmenler öğrencileriyle burada etkinliklerini gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Sınıfın tasarımında farklı temalara yer verildiğini anlatan Çağlar, duvarların sahne alanı, dünyaca ünlü çocuk edebiyatı karakterleri ve Türk kültürüne ait figürler olmak üzere üç bölüme ayrıldığını dile getirdi.

Çağlar, Masal Odası'nda çocuklara resimli çocuk edebiyatı eserlerinin yanı sıra Keloğlan, Nasrettin Hoca ile Karagöz ve Hacivat gibi kültürel karakterlerin yer aldığı kitapların okunduğunu ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen "Maarifin İzinde Köklerimden Doğan Masallar" projesi kapsamında da farklı okullardan öğrencilerin bu alanda etkinliklere katıldığını belirten Çağlar, Türkçe dil etkinlikleri, drama, tiyatro ve sunum etkinlikleri yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Burada en özel şey masallarla hayal kurmak"

Öğrenci 5 yaşındaki Ali Asaf Acar, Masal Odası'nda vakit geçirmekten keyif aldığını belirterek, arkadaşlarına yılkı atları ve Hezarfen Ahmed Çelebi ile ilgili sunum yaptığını söyledi.

Öğrenci 6 yaşındaki Yusuf Mert Mengü, Masal Odası'nda ders çalıştıklarını, provalar yaptıklarını ve şarkılar söylediklerini dile getirerek, ortamı "eğlenceli, güzel ve sessiz" olarak nitelendirdi.

Öğrenci 5 yaşındaki Burak Ak, Masal Odası'nda severek bulunduğunu ifade ederek, "Burada en özel şey masallarla hayal kurmak." dedi.