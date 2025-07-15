Bolu\'da Medikal Fabrikada Yangın

Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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