Bolu'da Meteor Yağmuru Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Meteor Yağmuru Etkinliği

13.08.2025 04:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da fotoğrafçılar ve gökyüzü tutkunları meteor yağmurunu izlemek için bir araya geldi.

Bolu'da fotoğrafçı ve gökyüzü tutkunları, gece saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu görüntülemek ve izlemek için düzenlenen göktaşı yağmuru etkinliğinde bir araya geldi.

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Gölcük Tabiat Parkı ile Aladağ bölgesi arasında bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafçılara eşsiz bir doğa olayına şahit olma fırsatı sundu.

Dernek üyeleri Bolu'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda toplandı.

Işık kirliliğinin olmadığı noktaya tripotlarını kuran fotoğrafseverler, küçük el fenerleri ile fotoğraf makinelerinin ayarlarını yaptıktan sonra meteor yağmurunu ölümsüzleştirdi.

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenli olarak verdikleri fotoğraf derslerinde hem uzun pozlama hem de yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için buluştuklarını dile getirdi.

Bu akşam da 12 kişiyle dağlara geldiklerini anlatan Canbaş, "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Yıldız kaymalarının saat 00.00'dan sonra olacağını tahmin ediyoruz. Bu akşam havanın durumuna baktığımızda çok güzel ve duru bir hava var. Biz burayı tercih ettik. Daha önce de çok başka yerlere gitmiştik. Kıbrıscık'ta, Çeltikderesi'nde Yedigöller tarafında (fotoğraf) aldık. Burası hem yakın hem de arkadaşlar burayı tercih ettiler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Yaşam, Doğa, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Meteor Yağmuru Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:49
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
09:07
Bu görüntü Türkiye’nin çatısında çekildi Saç ve sakalları dondu
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 04:14:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Meteor Yağmuru Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.