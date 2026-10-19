Bolu\'da minibüs motosikletle çarpıştı, 1 yaralı, sürücüye 12 bin 560 lira ceza kesildi

Bolu'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bayram Sokak'ta seyreden S.D. idaresindeki 14 AJ 004 plakalı minibüs ile O.A. yönetimindeki 14 ADR 407 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis, S.D'ye, araç için uygun ehliyetinin bulunmaması ve koltuk sayısının mevzuatta belirtilenden az olması nedeniyle 12 bin 560 lira idari ceza uyguladı.