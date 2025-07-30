Bolu'da taksiyle çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
Semerkant Mahallesi Gezek Sokak'ta M.R.D. idaresindeki 14 ADN 282 plakalı motosiklet ile E.Ç. yönetimindeki 14 T 0118 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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