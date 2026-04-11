Bolu'da Nitelikli Dolandırıcılık Tutuklamaları
Bolu'da Nitelikli Dolandırıcılık Tutuklamaları

11.04.2026 08:59
Bolu'da Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li meclis üyesi tutuklandı. Soruşturma kurban bağışlarıyla ilgili.

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız da bu soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan'da ise CHP'li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

GÖZALTI GEREKÇESİ KURBAN BAĞIŞLARI

Dün de Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi oldukları belirtildi. Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV Vakfı'na yönelik geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu belirtildi. Dün 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız da adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi. 4 şüpheli de sorgularında suçlamaları reddetti.

TANJU ÖZCAN, 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarını kurban kesimi için değerlendirmeyip, BOLSEV'e aktarıldığı iddiasıyla 4 şüpheli, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir tutuklandı. 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız'ın da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güncel, Kurban, Bolu, Son Dakika

